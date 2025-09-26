خواتین کو ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنا ضروری ، زرعی یونیورسٹی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹی ٹیوٹ آف ہوم سائنسز کی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر بینش اسرار نے کہا ہے کہ دورِ حاضر کے چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے خواتین کو ڈیجیٹل صلاحیتوں سے ہم آہنگ کرنا ناگزیر ہے۔۔۔
تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آن لائن بزنس کرتے ہوئے آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔ وہ ویمن انڈسٹریل ہوم اور سرکل ویمن ایسوسی ایشن کے زیراہتمام دو روزہ ورکشاپ کاروباری خواتین کے لیے ڈیجیٹل ہنر کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ اس ورکشاپ کا انعقاد وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی ہدایت پر کیا گیا۔ڈاکٹر بینش اسرار نے کہا کہ یونیورسٹی نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے جدید مہارتوں سے لیس کرنے میں سرگرم ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مردم شماری کے مطابق خواتین آبادی کا 48.5 فیصد ہیں، اس لیے انہیں قومی دھارے میں شامل کرنا معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کاروبار کو عالمی سطح پر متعارف کرانے اور وسعت دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ۔فوکل پرسن صدف اقبال نے کہا کہ ورکشاپ کا مقصد کاروباری خواتین کو ڈیجیٹل مہارتوں سے بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ آن لائن پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو وسعت دے سکیں۔ اس موقع پر میاں حمزہ، نجمہ شاہین اور نزوا نے بھی خطاب کیا۔