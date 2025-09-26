ویمن یونیورسٹی نے پروفیسرز آف پریکٹس کی منظوری دیدی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (تمغہ امتیاز) کی زیرِ صدارت کمیونٹی چیمپئنز کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ کمیٹی کا قیام وائس چانسلر کے اس عزم کا مظہر ہے کہ وہ صنعت اور تعلیمی شعبے میں دیرپا اور مؤثر روابط قائم کرنے پر یقین رکھتی ہیں۔
اجلاس میں فیصل آباد چیمبر آف کامرس، ویمن چیمبر، ایف پی سی سی آئی، پی ایچ ایم اے ، یونیورسٹی آف ایگریکلچر اور ماحولیاتی و دیگر اداروں سے تعلق رکھنے والے ماہرین، صنعت کار اور کاروباری شخصیات نے بطور نمائندہ شرکت کی۔ اجلاس میں افرادی قوت کی ترقی، تحقیقی و تخلیقی سرگرمیوں کے فروغ اور صنعت و جامعہ کے اشتراک کی اہمیت پر زور دیا گیا۔شرکانے کہا کہ طلبہ میں پیشہ ورانہ صلاحیت، اعتماد اور مؤثر ابلاغ کی کمی کے باعث صنعت اور تعلیمی شعبے کے درمیان خلا موجود ہے ۔ وائس چانسلر نے بتایا کہ یونیورسٹی نے \"پروفیسرز آف پریکٹس\" کی منظوری دی ہے اور شخصیت سازی پر لازمی کورس نصاب میں شامل کیا ہے تاکہ طالبات کو عملی میدان میں تیار کیا جا سکے ۔اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ صنعتی شعبہ مارکیٹ کی ضروریات پر مبنی تحقیق اور ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ کے فروغ کے لیے تعلیمی اداروں کی رہنمائی کرے ۔