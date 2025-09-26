چنیوٹ:سکیورٹی اور انسداد تجاوزات مہم تیز کرنے کا فیصلہ
بھوانہ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد، میجر ارتضی اور میجر عدنان سمیت دیگر افسر شریک ہوئے۔
اجلاس میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ٹریفک مینجمنٹ، انسداد گداگری اور منشیات کے خلاف جاری اقدامات کو مزید تیز کیا گیا ہے جبکہ غیر ملکیوں اور بالخصوص چینی باشندوں کی سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے ۔ بجلی چوروں کے خلاف مہم میں فیسکو کو آن بورڈ لیا گیا ہے اور انتظامیہ و پولیس کی مکمل معاونت فراہم کی جا رہی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ایل پی جی گیس ریفلنگ اور غیر قانونی منی پٹرول پمپس کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے ، ضبط شدہ سامان تلف کیا جا رہا ہے اور انسداد تجاوزات آپریشن پوری قانونی قوت کے ساتھ جاری ہے جسے مزید وسیع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شہر سے مویشیوں کے انخلا کے لیے بھی مہم جلد شروع کی جائے گی۔