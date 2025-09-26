عوامی خدمت میری اولین ترجیح ہے ، ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے معمول کے مطابق صبح 10 بجے سے ساڑھے 11 بجے تک اپنے دفتر میں اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں سے ملاقات کی۔
شہریوں نے مختلف نوعیت کے مسائل پیش کیے جنہیں ڈپٹی کمشنر نے خود سنا اور موقع پر ہی متعلقہ محکموں کو فوری احکامات جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے اس موقع پر کہا کہ عوامی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے اور عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی دفاتر کے دروازے ہمیشہ شہریوں کے لیے کھلے ہیں، لوگ بلا جھجک اپنے مسائل بیان کریں، ان کے حل کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی شکایات پر فوری کارروائی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور ضلعی سطح پر شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔