جڑانوالہ میں کھلی کچہری، کمشنر و آر پی او کا عوامی شکایات پر ایکشن
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے بھر میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور اور ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر نے تحصیل جڑانوالہ میں کھلی کچہری لگائی۔۔۔
جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔شہریوں نے ریونیو، پولیس اور دیگر محکموں سے متعلق شکایات براہِ راست حکام کے سامنے رکھیں۔ کمشنر نے روایتی انداز سے ہٹ کر خود سائلین کی نشستوں پر جا کر مسائل سنے اور موقع پر ہی متعدد مسائل کے حل کے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہریاں فی الحال تحصیل سطح پر ہو رہی ہیں، آئندہ یونین کونسل سطح تک وسعت دی جائے گی تاکہ عوامی مسائل دہلیز پر حل ہوں۔آر پی او ذیشان اصغر نے کہا کہ عوامی شکایات پر پولیس فوری ایکشن لے گی، تمام تھانوں میں خوش اخلاقی اور شفاف تفتیش کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو۔کمشنر کو جڑانوالہ کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ 8 ارب روپے سے زائد کے منصوبے جاری ہیں جن میں سیوریج سسٹم، پبلک لائبریری، پارکس اور سڑکوں کی بحالی شامل ہیں۔ اگلے 6 سے 8 ماہ میں شہر کی حالت یکسر بدلنے کی توقع ہے ۔