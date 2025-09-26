ٹیپا غیر فعال ، ٹریفک مسائل میں اضافہ ، شہری پریشان
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر سے )شہر کا انفراسٹرکچر بہتر نہ ہونے سے ٹریفک مسائل جوں کے توں برقرار ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے یوٹرنز، ڈیوائیڈرز اور پل بار بار بند کرنے سے شہری شدید پریشان ہیں مگر روڈ ڈیزائننگ اور ٹریفک انجینئرنگ پر کوئی عملی کام شروع نہیں ہوسکا۔
کشمیر پل انڈر پاس کی تعمیر کے باوجود ٹریفک کا بہاؤ بہتر نہ ہو سکا۔فیصل آباد کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے ۔ صنعتی شہر ہونے کے باعث ملک بھر سے آنے والے افراد یہاں مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں جس سے آبادی کا دباؤ بڑھ گیا ہے ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شہر میں اس وقت ڈیڑھ کروڑ کے قریب لوگ مقیم ہیں۔ گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہورہا ہے جبکہ شہر کا انفراسٹرکچر دہائیوں پرانا ہے ۔ ٹیپا غیر فعال ہونے کی وجہ سے ٹریفک انجینئرنگ اور ٹاؤن پلاننگ پر کوئی کام نہیں ہو رہا، نتیجتاً سڑکوں پر غیر معمولی رش معمول بن گیا ہے ۔رش کم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس، میونسپل کارپوریشن اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مختلف تجربات کیے جاتے ہیں مگر ان سے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یوٹرنز کھولنے اور بند کرنے کے ساتھ کنال روڈ کے پلوں کو بھی کئی بار کھولا اور بند کیا گیا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اس وقت بھی کینال روڈ کے متعدد پل چھوٹی دیواریں اور اینٹیں لگا کر بند کیے گئے ہیں۔ٹریفک کے بہاؤ میں بہتری کے دعوے کے ساتھ بنایا جانے والا کشمیر انڈر پاس بھی ناکام ہوگیا۔ کشمیر روڈ تنگ ہونے کے باعث سلپ روڈ پر آنے والی گاڑیاں جام کا سبب بن رہی ہیں۔ اسی طرح چک نمبر 208 ر ب کی جانب جانے والا راستہ بھی تجرباتی طور پر کھولا اور بند کیا جا رہا ہے لیکن مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے جارہے ہیں۔ماہرین کے مطابق ان مسائل کے حل کا واحد راستہ ٹیپا کو فعال بنانا اور اس کے تحت نئی ٹریفک انجینئرنگ پر عملدرآمد ہے ۔ اس حوالے سے سوال پر مسلم لیگ (ن) کے سینئررہنما سینیٹر رانا ثنا اللہ خاں نے کہا کہ جلد ٹیپا کو فعال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ شہر کے ٹریفک مسائل کا خاتمہ ممکن ہو۔