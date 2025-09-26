مارکیٹ کمیٹی کی غفلت ، پرائس کنٹرول کا نظام شدید متاثر ، مصنوعی مہنگائی کا طوفان برقرار
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)مارکیٹ کمیٹی کی غفلت کے باعث پرائس کنٹرول کا نظام متاثر ہونے لگا۔ منڈی میں ہونے والی نیلامی، ریٹ لسٹ اور دکانوں پر قیمتوں میں نمایاں فرق کے باعث اشیائے ضروریہ کی اصل قیمت کا تعین ممکن نہ رہا۔
دکانوں پر ریٹ لسٹیں بھی تاخیر سے پہنچتی ہیں۔مصنوعی مہنگائی کا طوفان برقرار ہے ۔مارکیٹ کمیٹی روزانہ سبزی، پھل، گوشت اور دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مقرر کرکے ریٹ لسٹ جاری کرتی ہے تاہم لسٹ اور منڈی کے نرخوں میں واضح فرق ہوتا ہے ۔درج قیمتیں کم جبکہ دکانوں پر زیادہ وصول کی جاتی ہیں۔ دکانداروں اور آڑھتیوں کا کہنا ہے افسر منڈی میں اصل نیلامی کا جائزہ لیے بغیر فرضی ریٹ جاری کر دیتے ہیں۔ فہرست میں 2 سے 10 روپے تک کمی بیشی دکھا دی جاتی ہے جبکہ حقیقت میں فرق کہیں زیادہ ہوتا ہے ۔ریٹ لسٹ میں 90 روپے کلو درج سبزی منڈی سے 120 روپے میں خریدنی پڑتی ہے ، اس صورتحال میں 90 روپے میں فروخت ناممکن ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو نیلامی کے مطابق ریٹ مقرر کیے جائیں یا نیلامی کو سرکاری نرخ کے مطابق یقینی بنایا جائے ۔شہریوں نے بھی شکایات کیں کہ ریٹ لسٹ کی ترسیل ٹھیکیداری نظام کے تحت ہوتی ہے ، ایک ملازم کو کئی کلومیٹر پر مشتمل علاقے دے دئیے جاتے ہیں آ نے تک بیشتر سامان فروخت ہوچکا ہوتا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ خامیاں دور کرکے اشیائے ضروریہ کی فراہمی سرکاری نرخوں کے مطابق یقینی بنائی جائے ۔