رکشہ ڈرائیور ہنی ٹریپ کا شکار ،کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ رجانہ کے نواحی گاؤں چک نمبر 265 گ ب کا رہائشی رکشہ ڈرائیور محسن منگلا ہنی ٹریپ کا شکار ہو کر کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔
اغوا کاروں نے اس کی ویڈیو بنا کر رہائی کے عوض اہل خانہ سے ستر لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے ۔اہل خانہ کے مطابق محسن ایک غریب رکشہ ڈرائیور ہے جو دن رات محنت مزدوری کرکے بچوں کا پیٹ پالتا ہے ۔ بھاری تاوان کی رقم دینا ان کے بس میں نہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے حکام سے اپیل کی کہ اگر فوری مدد نہ ملی تو وہ اپنے کفیل سے ہمیشہ کیلئے محروم ہو جائیں گے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ کچے کے ڈاکوؤں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام کو شدید خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے ۔ دیہات میں لوگ خود کو غیر محفوظ اور بے سہارا محسوس کر رہے ہیں۔ورثاء اور عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر محسن کو بازیاب کرایا جائے اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر آپریشن کیا جائے ۔