صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ ڈرائیور ہنی ٹریپ کا شکار ،کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا

  • فیصل آباد
رکشہ ڈرائیور ہنی ٹریپ کا شکار ،کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ رجانہ کے نواحی گاؤں چک نمبر 265 گ ب کا رہائشی رکشہ ڈرائیور محسن منگلا ہنی ٹریپ کا شکار ہو کر کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔

 اغوا کاروں نے اس کی ویڈیو بنا کر رہائی کے عوض اہل خانہ سے ستر لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے ۔اہل خانہ کے مطابق محسن ایک غریب رکشہ ڈرائیور ہے جو دن رات محنت مزدوری کرکے بچوں کا پیٹ پالتا ہے ۔ بھاری تاوان کی رقم دینا ان کے بس میں نہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے حکام سے اپیل کی کہ اگر فوری مدد نہ ملی تو وہ اپنے کفیل سے ہمیشہ کیلئے محروم ہو جائیں گے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ کچے کے ڈاکوؤں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام کو شدید خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے ۔ دیہات میں لوگ خود کو غیر محفوظ اور بے سہارا محسوس کر رہے ہیں۔ورثاء اور عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر محسن کو بازیاب کرایا جائے اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر آپریشن کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سڑکوں کی مرمت اور سیوریج نظام بہتر بنانے کا حکم

غیر قانونی تعمیرات سنگین جرم، ملزمان کیخلاف کارروائی ناگزیر سعید غنی

قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن 7ایکڑ اراضی واگزار

گورنر سندھ سے فلسطینی طلبا کی ملاقات

دو ہزار پرائمری اسکولوں کی اپ گریڈ یشن کا نوٹیفکیشن جاری

اسپیشل برانچ کی پیپرلیس نظام پر منتقلی کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن