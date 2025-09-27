سیلاب متاثرین کی بحالی ،ڈی سی جھنگ کی افسروں سے میٹنگ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بلا تعطل جاری ہیں۔
اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے سیلاب متاثرین کی بحالی سے متعلق اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلعی محکموں کے افسروں کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں محکمہ صحت اور لائیو اسٹاک کی ٹیموں نے بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ اسسٹنٹ کمشنرز سیلاب زدہ ہر موضع میں جا کر ویکسی نیشن اور طبی سہولیات کی فراہمی کا خود جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر بروقت قابو پانے کیلئے محکمہ صحت عملی اقدامات کرے ۔ ساتھ ہی انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں سکولوں کی بحالی کیلئے فوری اور تیز رفتار اقدامات کی ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ تمام محکمے جذبے اور ٹیم ورک کے تحت کام کریں۔ ریونیو ٹیموں کو کھانے اور راشن کی فراہمی، محکمہ صحت کو فوگنگ سپرے ، لائیو اسٹاک کو جانوروں کی ویکسی نیشن اور محکمہ زراعت توسیع کو چارے اور ونڈہ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں سروے جاری ہے اور ریونیو، اربن یونٹ، ایگریکلچر و پاک آرمی نقصانات کا اندراج میرٹ پر یقینی بنائیں۔