گوجرہ ریلوے سٹیشن ،خستہ حال عمارت، بڑے حادثے کا خدشہ
گوجرہ (نمائندہ دُنیا )کئی سال قبل خطرناک قرار دی جانے والی گوجرہ ریلوے سٹیشن کی عمارت تاحال تعمیر نہ ہو سکی، ریلوے حکام کے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے ۔
ادارے کے غیر سنجیدہ رویے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بڑے حادثے کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ریلوے سٹیشن گوجرہ سے روزانہ سینکڑوں مسافر مختلف شہروں کے لیے سفر کرتے ہیں۔ کئی برس قبل سٹیشن کی خستہ حالی کے باعث عمارت کو خطرناک قرار دے دیا گیا تھا۔ اس دوران ریلوے حکام کے دورے اور جلد نئی عمارت کی تعمیر کے دعوے تو بارہا سامنے آئے ، لیکن اب تک عملی طور پر کوئی کام شروع نہیں ہو سکا۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اسٹیشن کی خستہ حال عمارت کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے ، جس کے نتیجے میں بڑا سانحہ رونما ہونے کا خدشہ ہے ۔ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ ریلوے عملہ بھی اسی خستہ حال عمارت کے نیچے بیٹھ کر کام کرنے پر مجبور ہے ۔