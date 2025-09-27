صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ ریلوے سٹیشن ،خستہ حال عمارت، بڑے حادثے کا خدشہ

  • فیصل آباد
گوجرہ ریلوے سٹیشن ،خستہ حال عمارت، بڑے حادثے کا خدشہ

گوجرہ (نمائندہ دُنیا )کئی سال قبل خطرناک قرار دی جانے والی گوجرہ ریلوے سٹیشن کی عمارت تاحال تعمیر نہ ہو سکی، ریلوے حکام کے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے ۔

ادارے کے غیر سنجیدہ رویے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بڑے حادثے کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ریلوے سٹیشن گوجرہ سے روزانہ سینکڑوں مسافر مختلف شہروں کے لیے سفر کرتے ہیں۔ کئی برس قبل سٹیشن کی خستہ حالی کے باعث عمارت کو خطرناک قرار دے دیا گیا تھا۔ اس دوران ریلوے حکام کے دورے اور جلد نئی عمارت کی تعمیر کے دعوے تو بارہا سامنے آئے ، لیکن اب تک عملی طور پر کوئی کام شروع نہیں ہو سکا۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اسٹیشن کی خستہ حال عمارت کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے ، جس کے نتیجے میں بڑا سانحہ رونما ہونے کا خدشہ ہے ۔ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ ریلوے عملہ بھی اسی خستہ حال عمارت کے نیچے بیٹھ کر کام کرنے پر مجبور ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی میں مفاہمت کی یادداشت پردستخط

کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن