صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: ڈی پی او عبداللہ احمد کی مسجد میں کھلی کچہری

  • فیصل آباد
چنیوٹ: ڈی پی او عبداللہ احمد کی مسجد میں کھلی کچہری

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے جمعہ کے روز جامع مسجد شمشاد شاد، محلہ عزیز آباد فیصل آباد روڈ پر کھلی کچہری لگائی۔

اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسروں اور بڑی تعداد میں نمازی موجود تھے ۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کی یقین دہانی کروائی۔ متعلقہ افسروں کو درخواستوں کی دادرسی یقینی بنانے اور کمپلینٹ سیل سے فالو اپ رپورٹ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی۔ڈی پی او نے شہریوں کو پنجاب پولیس کی مختلف سروسز کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ مسجد میں کھلی کچہری لگانا سنت نبوی ﷺ ہے تاکہ عوامی مسائل براہِ راست سن کر حل کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ شہری جرائم پیشہ عناصر اور سماجی برائیوں کی اطلاع پولیس کو فراہم کریں اور پولیس سے متعلق شکایات بلا جھجک درج کروائیں، جن کی دادرسی یقینی بنائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اقبال ٹائون:گٹروں کے ٹوٹے ڈھکن، سڑکوں پرتعمیراتی سامان

کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ، 8 نکاتی ایجنڈہ کی منظوری

پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مکمل معمول پر آ گیا

رجسٹریشن کی نئی پالیسی، پرکشش نمبر اُونے پونے نیلام

برائلر فیڈ کی قیمتوں میں اضافہ

355 کالجز کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنیکا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن