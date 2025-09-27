چنیوٹ: ڈی پی او عبداللہ احمد کی مسجد میں کھلی کچہری
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے جمعہ کے روز جامع مسجد شمشاد شاد، محلہ عزیز آباد فیصل آباد روڈ پر کھلی کچہری لگائی۔
اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسروں اور بڑی تعداد میں نمازی موجود تھے ۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کی یقین دہانی کروائی۔ متعلقہ افسروں کو درخواستوں کی دادرسی یقینی بنانے اور کمپلینٹ سیل سے فالو اپ رپورٹ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی۔ڈی پی او نے شہریوں کو پنجاب پولیس کی مختلف سروسز کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ مسجد میں کھلی کچہری لگانا سنت نبوی ﷺ ہے تاکہ عوامی مسائل براہِ راست سن کر حل کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ شہری جرائم پیشہ عناصر اور سماجی برائیوں کی اطلاع پولیس کو فراہم کریں اور پولیس سے متعلق شکایات بلا جھجک درج کروائیں، جن کی دادرسی یقینی بنائی جائے گی۔