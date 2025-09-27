چودھر ی اشرف کے قاتل کٹہرے میں لائیں گے :آر پی او
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر کی جڑانوالہ آمد پر سینئر صحافی چودھری عدنان ساہی کے والد اور سابق چیئرمین یونین کونسل چودھری اشرف ساہی کے قتل کیس میں پیش رفت پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
اس موقع پر آر پی او نے یقین دہانی کرائی کہ مقدمہ میں نامزد ملز موں کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور کیس کی خود مانیٹرنگ کریں گے ۔کھلی کچہری کے دوران جنرل سیکرٹری جڑانوالہ پریس کلب صابر گھمن اور سینئر نائب صدر غلام فرید نے وفد کے ہمراہ آر پی او فیصل آباد سے ملاقات کی۔ وفد نے مطالبہ کیا کہ چار ماہ قبل دن دہاڑے اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کئے گئے چودھر ی اشرف ساہی کے ملز موں کو فوری گرفتار کیا جائے ۔ آر پی او ذیشان اصغر نے وفد کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور انصاف ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔