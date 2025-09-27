صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھر ی اشرف کے قاتل کٹہرے میں لائیں گے :آر پی او

  • فیصل آباد
چودھر ی اشرف کے قاتل کٹہرے میں لائیں گے :آر پی او

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر کی جڑانوالہ آمد پر سینئر صحافی چودھری عدنان ساہی کے والد اور سابق چیئرمین یونین کونسل چودھری اشرف ساہی کے قتل کیس میں پیش رفت پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔

 اس موقع پر آر پی او نے یقین دہانی کرائی کہ مقدمہ میں نامزد ملز موں کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور کیس کی خود مانیٹرنگ کریں گے ۔کھلی کچہری کے دوران جنرل سیکرٹری جڑانوالہ پریس کلب صابر گھمن اور سینئر نائب صدر غلام فرید نے وفد کے ہمراہ آر پی او فیصل آباد سے ملاقات کی۔ وفد نے مطالبہ کیا کہ چار ماہ قبل دن دہاڑے اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کئے گئے چودھر ی اشرف ساہی کے ملز موں کو فوری گرفتار کیا جائے ۔ آر پی او ذیشان اصغر نے وفد کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور انصاف ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب:متاثرہ علاقوں میں تین شفٹوں میں تبدریس شروع کرنیکا فیصلہ

ایڈیشنل سیشن ججز یاسر حیات اور منور حسین کے تبادلے

زکریا یونیورسٹی :فیمیل ایمبیسیڈر پروگرام کی افتتاحی تقری

ایچ ای سی :انڈرگریجویٹ طلبہ کیلئے انٹرن شپ لازمی قرار

ہائی سکول وسیندیوالی کے جونیئر کلرک کی کرپشن بے نقاب

جہانیاں :ڈی پی او کی کھلی کچہری میں شکایات کے انبار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن