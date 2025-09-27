سیلاب متاثرہ کسی خاندان کو نظرانداز نہیں کرینگے :نعیم سندھو
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں سروے کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔ سروے ٹیمیں متاثرہ دیہات کا دورہ کر کے گھروں، فصلوں اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کا تفصیلی تخمینہ لگا رہی ہیں۔
اس سروے کا بنیادی مقصد متاثرہ خاندانوں کی درست تعداد کا تعین کرنا اور ان کی بحالی و امداد کے لیے حکومت کو جامع رپورٹ فراہم کرنا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا کہ سروے ٹیمیں متاثرہ افراد سے براہ راست ملاقات کر رہی ہیں تاکہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی متاثرہ خاندان کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف اور سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ وہ جلد از جلد معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ سکیں۔