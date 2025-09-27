صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد ڈینگی ، ٹیموں کی ہاٹ سپاٹس پر کارروائیاں تیز

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )انسداد ڈینگی جائزہ اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں ڈی ایچ او ڈاکٹر فیضان ارشد نے ضلع بھر میں جاری انسداد ڈینگی سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔

 اجلاس میں بتایا گیا کہ ٹیمیں ہاٹ سپاٹس پر کارروائیاں تیز کر رہی ہیں۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے ہدایت کی کہ گھروں، جوہڑوں، تالابوں، نرسریوں، قبرستانوں، کباڑ خانوں اور سروس سٹیشنز کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے جبکہ زیر تعمیر عمارتوں پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ انہوں نے سرکاری دفاتر میں خصوصی صفائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ انسداد ڈینگی میں غفلت یا سستی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ گھروں اور اردگرد کے ماحول کو صاف رکھیں، پانی جمع نہ ہونے دیں اور احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ ڈینگی سے مکمل تحفظ ممکن ہو سکے ۔

