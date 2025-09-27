صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ عبد العزیز کی غائبانہ نماز جنازہ ادا

  • فیصل آباد
مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ عبد العزیز کی غائبانہ نماز جنازہ ادا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے زیر انتظام ملک بھر کی مساجد اہلحدیث میں مفتی اعظم سعودی عرب و امام حج فضیلتہ الشیخ عبد العزیز بن عبد اللہ آل شیخ کی غائبانہ نمازِ جنازہ ادا کی گئی۔

اس موقع پر امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم، ناظم اعلیٰ علامہ عبد الرشید حجازی، ضلعی ناظم قاری محمد ارشد، چودھری حبیب اللہ عطار، خالد محمود اعظم آبادی، قاری احمد حسن ساجد، پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم اور دیگر مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔مقررین نے کہا کہ مرحوم ایک جلیل القدر عالم دین تھے جنہوں نے 35 سال سے خطبہ حج کے فرائض سر انجام دئیے اور قرآن و حدیث کی ترویج میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان کی رحلت سے عالم اسلام ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے ۔انہوں نے مرحوم کے علمی اور دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھنے پر زور دیا اور کہا کہ ان کی کاوشیں امت مسلمہ کے اتحاد اور فکری ترقی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان نے مرحوم کے اہل خانہ اور مملکت سعودی عرب کے لیے صبر جمیل اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔

