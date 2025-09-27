صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن ڈور پالیسی ، کمشنر نے عوامی مسائل سنے ، داد رسی کا حکم

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)کمشنر راجہ جہانگیر انور نے اپنے دفتر میں اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے اور شہریوں کی درخواستوں پر موقع پر ہی افسران کو داد رسی کے احکامات جاری کیے ۔

 کمشنر نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا ازالہ ترجیحات میں سرفہرست ہے ۔ ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز سمیت ڈویژن اور ضلعی محکموں کے سربراہان بھی روزانہ عوام کے لیے قابلِ رسائی رہیں۔ عوامی مسائل کو خندہ پیشانی سے سن کر ان کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔انہوں نے درخواست گزاروں سے کہا کہ کمشنر آفس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے اقدامات جاری ہیں۔

