الیکٹرک بسوں کا روٹ جڑانوالہ تک بڑھا نے کا مطالبہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )چیئرمین پبلک فورم جڑانوالہ وحید بھٹی نے میونسپل کمیٹی میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر سے ملاقات میں مطالبہ کیا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی سستی سواری الیکٹرک بسوں کا روٹ جڑانوالہ تک بڑھایا جائے تاکہ عوام اور طلبہ بھی اس سہولت سے مستفید ہوسکیں۔
کمشنر فیصل آباد نے اس موقع پر یقین دہانی کرائی کہ ان شاء اللہ جڑانوالہ کے عوام کا یہ مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ملاقات کے موقع پر سہیل چوہدری (ٹاؤن ڈویلپرز)، تاجر رہنما ملک عمران ماؤں، رضوان شفیق بھٹی ایڈووکیٹ، محمد ایوب نکسن، حاجی عرفان، رانا محمد شبیر اور ممتاز صحافی و قانون دان مہر آصف نذیر بھی موجود تھے ۔