گوجرہ: نہر کنارے درخت گرنے سے محنت کش جاں بحق
گوجرہ (نمائندہ دُنیا )نہر کنارے درخت گرنے سے محنت کش اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ واقعہ چک نمبر 159 گ ب گگوماہل کے رہائشی محمد عظیم کے ساتھ پیش آیا۔
جو اڈا مونگی بنگلہ پر مزدوری میں مصروف تھا کہ اچانک نہر گوگیرہ کے کنارے کھڑا سفیدہ کا درخت ٹوٹ کر اس پر آ گرا۔حادثے کے نتیجے میں محمد عظیم شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال گوجرہ منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے حالت نازک ہونے پر اسے الائیڈ اسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا، جہاں وہ موت و حیات کی کشمکش کے بعد دم توڑ گیا۔متوفی کی میت جب آبائی گھر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ مرحوم کے چار بچے یتیم ہو گئے ۔ نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے بعد محمد عظیم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔