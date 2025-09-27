صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:نان، روٹی، دودھ اور گوشت مہنگا ،انتظامیہ بے بس

  • فیصل آباد
کمالیہ:نان، روٹی، دودھ اور گوشت مہنگا ،انتظامیہ بے بس

کمالیہ (نمائندہ دنیا )کمالیہ میں نان بائیوں، گوالوں اور قصابوں نے ضلعی انتظامیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ اشیائے خورونوش مقررہ نرخوں سے کہیں زیادہ مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔

شہریوں کے مطابق 70 گرام وزنی روٹی 15 سے 20 روپے تک جبکہ پشاوری روٹی اور نان 30 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے ۔ اسی طرح دودھ کی بہتر پیداوار کے باوجود کریم نکالنے کے بعد دودھ 200 روپے فی لٹر اور دہی 220 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے ۔  چھوٹا گوشت 2000 روپے فی کلو جبکہ بڑا گوشت 1000 سے 1100 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے ۔

