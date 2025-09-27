رانا عبدالرؤف خاں کا کمالیہ یونیورسٹی میں شجرکاری، مستحق طلبا کے لیے اسکالرشپس کا اعلان
کمالیہ (نمائندہ دنیا)کمالیہ کی معروف سماجی شخصیت رانا عبدالرؤف خاں نے کمالیہ یونیورسٹی میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا اور دو مستحق طلباء کے لیے ‘‘فلی فلڈ اسکالرشپس’’ وقف کیے ۔
اس موقع پر انہوں نے اپنے والدین مرحومین رانا عبدالمجید خاں اور بیگم رانا عبدالمجید کے نام پر یونیورسٹی کے مستحق طلباء کو اسکالرشپس دینے کے حوالے سے وائس چانسلر ڈاکٹر یاسر نواب کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کیے ۔ ایم او یو پر دستخط کے وقت ڈاکٹر ارشد حنیف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔بعد ازاں رانا عبدالرؤف خاں نے یونیورسٹی گراؤنڈ میں پودا لگایا۔