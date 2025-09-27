صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کی کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر سے ملاقات ، مسائل سے آ گاہ کیا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )شیخ عبدالغفار صدر مرکزی انجمن تاجراتحاد کے ہمراہ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور سے ملاقات، شہریوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔

 صدر مرکزی انجمن تاجراتحاد شیخ عبدالغفار نے تاجران کے ہمراہ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور سے ملاقات کی ۔ علاقہ کے مسائل بالخصوص میونسپل کمیٹی اور دوسرے سرکاری اداروں میں مبینہ طور پر ہونیوالی مالی بے ضابطگیوں اور کرپشن پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ علاقہ میں شہریوں کے حقوق کی خاطرہونیوالی کرپشن کو روکاجائے ۔

