پیرمحل لا ری اڈا کھنڈر، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں حادثات کا باعث
پیرمحل (نمائندہ دنیا)لاری اڈا پیرمحل کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور دو سے تین فٹ گہرے گڑھے مسافروں، دکانداروں اور ٹرانسپورٹروں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن گئے ۔ کروڑوں روپے کی خطیر گرانٹ خرچ نہ ہونے کے باعث لاری اڈا کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے ۔
لاری اڈا پیرمحل، جو ٹول ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے کی آمدنی کا ذریعہ ہے ، گزشتہ 15 برسوں سے نئی تعمیر سے محروم ہے ۔ سڑکیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جبکہ گہرے گڑھے آئے روز حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ بارش کے دوران نکاسی آب کے ناقص انتظامات کے باعث لاری اڈا کئی کئی دنوں تک تالاب کا منظر پیش کرتا رہتا ہے ۔ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ گڑھوں اور خراب سڑکوں کی وجہ سے انہیں اپنی گاڑیاں بار بار ورکشاپس پر لے جانا پڑتی ہیں، جس سے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے ۔