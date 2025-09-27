صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل لا ری اڈا کھنڈر، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں حادثات کا باعث

  • فیصل آباد
پیرمحل لا ری اڈا کھنڈر، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں حادثات کا باعث

پیرمحل (نمائندہ دنیا)لاری اڈا پیرمحل کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور دو سے تین فٹ گہرے گڑھے مسافروں، دکانداروں اور ٹرانسپورٹروں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن گئے ۔ کروڑوں روپے کی خطیر گرانٹ خرچ نہ ہونے کے باعث لاری اڈا کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے ۔

لاری اڈا پیرمحل، جو ٹول ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے کی آمدنی کا ذریعہ ہے ، گزشتہ 15 برسوں سے نئی تعمیر سے محروم ہے ۔ سڑکیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جبکہ گہرے گڑھے آئے روز حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ بارش کے دوران نکاسی آب کے ناقص انتظامات کے باعث لاری اڈا کئی کئی دنوں تک تالاب کا منظر پیش کرتا رہتا ہے ۔ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ گڑھوں اور خراب سڑکوں کی وجہ سے انہیں اپنی گاڑیاں بار بار ورکشاپس پر لے جانا پڑتی ہیں، جس سے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے ، رندھاوا

شہریوں سے مثالی رویہ ،مسائل حل کیے جائیں ،آئی جی

چوہدری نعیم کا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا دورہ ڈی جی سے ملاقات ،مبارکباد دی

ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ،2فوڈ پوائنٹس کو جرمانے ،8کو نوٹس

آر ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری ،غیر قانونی شیڈز گرا دیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن