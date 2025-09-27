سیلاب کی تباہ کاریاں ،رات کے وقت خنکی سے حالات سنگین
چناب نگر (نامہ نگار)دریائے چناب میں حالیہ سیلاب نے چناب نگر اور نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے ۔ محنت کشوں کے خواب، گھر اور روزگار سب کچھ پانی کی نذر ہو گیا۔
احمد نگر، عاصم آباد، کھڑ سمیت متعدد دیہات میں مکانات زمین بوس ہو گئے اور قیمتی سامان تباہ ہو گیا ہے ۔ متاثرہ خاندان سخت تکالیف میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔رات کے وقت خنکی اور سرد ہوا حالات کو مزید سنگین بنا دیتی ہے جبکہ دن میں جھلستی دھوپ اور حبس زدہ موسم متاثرین کے لیے اذیت ناک بن چکا ہے ۔ لوگوں کی واحد جمع پونجی یعنی مال مویشی اور کھیتی باڑی بھی سیلاب کے ریلوں میں بہہ گئی ہے ۔ کھیتوں پر کئی کئی فٹ ریت چڑھ جانے سے زرخیز زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور روزگار کے ذرائع بند ہو گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں مویشی بہہ گئے جبکہ باقی بچ جانے والے جانوروں کے لیے چارہ دستیاب نہ ہونے سے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے ۔علاقے میں گندگی، تعفن اور کھلے پانی کے باعث جلدی و وبائی امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں جس سے متاثرین دوہری مشکلات کا شکار ہیں۔ ادھر ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں سروے کا عمل شروع کیا جائے گا، جس کے بعد متاثرین کو ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔