صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر: سوئی گیس کی لوڈشیڈنگ ، عوام کو شدید مشکلات

  • فیصل آباد
چناب نگر: سوئی گیس کی لوڈشیڈنگ ، عوام کو شدید مشکلات

چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح میں سوئی گیس کی لوڈشیڈنگ نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔

 ہوشربا مہنگائی کے ستائے شہری گیس نہ ہونے کے باعث صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہوٹلوں سے خریدنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ ہر طرف سے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کو سوئی نادرن گیس کی جانب سے لوڈشیڈنگ نے ایک اور جھٹکا دے دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھٹی والے دن بھی گیس نہ ہونے کے باعث گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے رہے ، جس پر وہ حکمرانوں اور متعلقہ محکمے کو بد دعائیں دینے پر مجبور ہیں۔ متاثرین نے شکوہ کیا کہ گرمی کے موسم میں بھی گیس کی لوڈشیڈنگ سمجھ سے بالاتر ہے ۔دیہاڑی دار مزدوروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور محدود آمدنی کے باعث ایل پی جی سلنڈر یا لکڑیوں کا استعمال ان کے بس میں نہیں رہا۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو سہولت فراہم کرتے ہوئے گیس کی لوڈشیڈنگ کا سلسلہ فوری طور پر ختم کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی میں مفاہمت کی یادداشت پردستخط

کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن