چناب نگر: سوئی گیس کی لوڈشیڈنگ ، عوام کو شدید مشکلات
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح میں سوئی گیس کی لوڈشیڈنگ نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔
ہوشربا مہنگائی کے ستائے شہری گیس نہ ہونے کے باعث صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہوٹلوں سے خریدنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ ہر طرف سے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کو سوئی نادرن گیس کی جانب سے لوڈشیڈنگ نے ایک اور جھٹکا دے دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھٹی والے دن بھی گیس نہ ہونے کے باعث گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے رہے ، جس پر وہ حکمرانوں اور متعلقہ محکمے کو بد دعائیں دینے پر مجبور ہیں۔ متاثرین نے شکوہ کیا کہ گرمی کے موسم میں بھی گیس کی لوڈشیڈنگ سمجھ سے بالاتر ہے ۔دیہاڑی دار مزدوروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور محدود آمدنی کے باعث ایل پی جی سلنڈر یا لکڑیوں کا استعمال ان کے بس میں نہیں رہا۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو سہولت فراہم کرتے ہوئے گیس کی لوڈشیڈنگ کا سلسلہ فوری طور پر ختم کیا جائے ۔