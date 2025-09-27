صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت نے پنجاب گرین سکول سرٹیفکیشن پروگرام کا آغاز کر دیا

  • فیصل آباد
وبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب حکومت نے \"پنجاب گرین سکول سرٹیفکیشن پروگرام\" کا آغاز کر دیا ۔

 اس کا مقصد تعلیمی اداروں میں ماحول دوست سرگرمیوں کو فروغ دینا اور طلبہ کو ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ نئی نسل ماحول دوست رویوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکے ۔ڈپٹی ڈائریکٹرشمیم احمد کے مطابق سکولز اس پروگرام میں باقاعدہ رجسٹریشن کروا کر سرٹیفائیڈ \"گرین سکولز\" کا حصہ بن سکیں گے ۔ سکولوں میں فضلہ مینجمنٹ، شجرکاری، توانائی کے مؤثر استعمال، پانی کے ضیاع کی روک تھام اور دیگر ماحول دوست سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔

