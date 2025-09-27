ملک اسامہ سعید اعوان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی لینڈ، ریونیو اینڈ ہاؤسنگ کمیٹی کے چیئرمین نامزد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چودھری فرخ الیاس چیمہ ایڈووکیٹ سپریم کورٹ نے فیصل آباد کے نوجوان قانون دان ملک اسامہ سعید اعوان ایڈووکیٹ ہائی کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی لینڈ، ریونیو اینڈ ہاؤسنگ کمیٹی پنجاب کا چیئرمین نامزد کردیا۔
اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفکیشن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور کے دفتر سے جاری کیا گیا۔اس موقع پر سابق سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چودھری فیاض احمد رانجھا ایڈووکیٹ، ملک حاکمین اعوان ایڈووکیٹ، عبد الرحمن رانجھا نائب صدر اور دیگر سینئر وکلا رہنما موجود تھے ۔نامزد چیئرمین پنجاب ملک اسامہ سعید اعوان نے کہا کہ مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے ، اس پر میں بے حد شکر گزار ہوں۔