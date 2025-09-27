صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ،شہری کے گھر پر فائرنگ ، علاقے میں خوف

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش ،شہری کے گھر پر فائرنگ ، علاقے میں خوف

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر شہری کے گھر پر مبینہ طور پر فائرنگ کر دی گئی۔

 تھانہ نشاط آباد کے علاقے چک نمبر 100 ج ب میں بلال حیدر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر گن پوائنٹ پر سابقہ رنجش کی بناء پر اس کے گھر پر دھاوا بول دیا اور مرکزی دروازے سمیت دیواروں پر شدید فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

