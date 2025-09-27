جناح پارک پی ایچ اے کی مبینہ غفلت سے کھنڈر بن گیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مدینہ ٹاؤن کے علاقے وائی بلاک میں واقع جناح پارک پی ایچ اے کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ گیا ہے ۔
انتظامی بے توجہی کے باعث یہ پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے ۔اہل علاقہ کے مطابق، پارک گزشتہ کئی مہینوں سے ویران ہے اور اس کے دروازوں پر تالے لٹک رہے ہیں۔ متعدد بار پی ایچ اے کے نوٹس میں لانے کے باوجود حکام اس مسئلے پر سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہے ۔ پارک کے اردگرد کچرے کے ڈھیر اور اندر گندے پانی کے تالاب تعفن اور بدبو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں مچھروں کی کثرت اور دیگر بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ پارک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے بجائے پی ایچ اے ٹال مٹول کر رہا ہے ، جس کی وجہ سے وہ مفت سیر و تفریح کی سہولت سے بھی محروم ہیں۔