  • فیصل آباد
غیر قانونی کمرشلائزیشن ، تعمیرات پر 6 پلاٹ سیل

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد اصف چودھری کی ہدایت پر رہائشی کالونیوں میں غیر قانونی کمرشلائزیشن اور ناجائز تعمیرات کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا ہے ۔

 اس سلسلے میں انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے گلشن کالونی اور کچی آبادی عثمان آباد میں چھ پلاٹس کو سیل کر دیا۔ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کی نگرانی اور اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں ایف ڈی اے کی ٹیم نے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا۔ کارروائی کے دوران گلشن کالونی کے رہائشی پلاٹ نمبر 38، 39، 40 اور 41 جبکہ کچی آبادی عثمان آباد کے پلاٹ نمبر 34 اور 47 کو غیر قانونی طور پر کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے جانے پر فوری طور پر سربمہر کر دیا گیا۔

