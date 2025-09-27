صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بازاروں میں لاؤڈ سپیکرز کا بے دریغ استعمال، شہریوں کو اذیت

  • فیصل آباد
بازاروں میں لاؤڈ سپیکرز کا بے دریغ استعمال، شہریوں کو اذیت

چناب نگر (نامہ نگار)شہر بھر میں موٹرسائیکلوں پر اشیا فروخت کرنے والے اور فروٹ فروش ریڑھی بانوں نے بازاروں میں لاؤڈ اسپیکرز کے بے دریغ استعمال کو معمول بنا لیا ہے ، جس کے باعث شہریوں کی زندگیاں اجیرن ہوگئی ہیں۔

ہر گلی اور بازار میں شور شرابہ سے عوام شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔لاؤڈ اسپیکرز کے غیر قانونی استعمال سے صوتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے ، جس کے نتیجے میں شہریوں میں سماعت کے مسائل، ڈپریشن، چڑچڑاپن، غصہ اور جذباتیت دیکھنے میں آرہی ہے ۔ مسلسل شور سے نہ صرف لوگوں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا ہے بلکہ روزمرہ معمولات بھی بری طرح متاثر ہورہے ہیں۔بزرگ مرد و خواتین اور سنجیدہ شہریوں نے میڈیا کے توسط سے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ بازاروں میں لاؤڈ اسپیکرز کے غیر قانونی استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو سکون میسر آسکے ۔

