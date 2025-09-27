صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کیس کا فیصلہ، مرکزی ملزم کو سزائے موت، پانچ بری

  • فیصل آباد
قتل کیس کا فیصلہ، مرکزی ملزم کو سزائے موت، پانچ بری

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسد علی نے تھانہ رجانہ کے قتل کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم زمان کو سزائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم دیا ہے۔

جبکہ اس کے پانچ ساتھیوں کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔استغاثہ کے مطابق نواحی چک نمبر 513 گ ب کے رہائشی مسعود احمد نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے مؤقف اختیار کیا تھا کہ اس کا بیٹا ابوذر غفاری، جو روزگار کے سلسلہ میں دبئی میں مقیم تھا، وطن واپس آیا ہوا تھا۔ دورانِ قیام اسی گاؤں کے ملزمان زمان، عرفان، نور سمند، خرم شہزاد اور خالد نے نور احمد کے ایماء پر فائرنگ کرکے اسے قتل کر دیا۔ مقتول اس وقت اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا۔وجہ عناد یہ بتائی گئی کہ مقتول ابوذر نے ملزمان کے خلاف اپنے بھائی کو اغوا اور تشدد کا نشانہ بنانے پر مقدمہ درج کروا رکھا تھا۔ اسی رنجش اور پیروی سے روکنے کے لیے ملز موں نے اسے نشانہ بنایا۔عدالت نے مقدمہ کی سماعت مکمل ہونے پر مرکزی ملزم کو سزائے موت اور جرمانہ سنایا جبکہ عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 6 ماہ قید کا حکم دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:سیوریج کی بندش کے باعث ٹیچرز کالونی جوہڑ میں تبدیل،مکینوں کا احتجاج

راہوالی:رکشوں کے خود ساختہ سٹینڈ ،ٹریفک درہم برہم

مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے شرکا کو سیالکوٹ کی تاریخی اور ترقیاتی صورتحال پر بریفنگ

سیلاب سے نقصان کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری :گورنر

اے سی صدر کی کھلی کچہری ، ناقص صفائی پر شکایات کے انبار

مونجی کی خر ید ا ر ی سو چ سمجھ کر نا ہو گی:صدر رائس کلب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن