قتل کیس کا فیصلہ، مرکزی ملزم کو سزائے موت، پانچ بری
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسد علی نے تھانہ رجانہ کے قتل کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم زمان کو سزائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم دیا ہے۔
جبکہ اس کے پانچ ساتھیوں کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔استغاثہ کے مطابق نواحی چک نمبر 513 گ ب کے رہائشی مسعود احمد نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے مؤقف اختیار کیا تھا کہ اس کا بیٹا ابوذر غفاری، جو روزگار کے سلسلہ میں دبئی میں مقیم تھا، وطن واپس آیا ہوا تھا۔ دورانِ قیام اسی گاؤں کے ملزمان زمان، عرفان، نور سمند، خرم شہزاد اور خالد نے نور احمد کے ایماء پر فائرنگ کرکے اسے قتل کر دیا۔ مقتول اس وقت اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا۔وجہ عناد یہ بتائی گئی کہ مقتول ابوذر نے ملزمان کے خلاف اپنے بھائی کو اغوا اور تشدد کا نشانہ بنانے پر مقدمہ درج کروا رکھا تھا۔ اسی رنجش اور پیروی سے روکنے کے لیے ملز موں نے اسے نشانہ بنایا۔عدالت نے مقدمہ کی سماعت مکمل ہونے پر مرکزی ملزم کو سزائے موت اور جرمانہ سنایا جبکہ عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 6 ماہ قید کا حکم دیا۔