سیلاب سے سبزیوں کی فصلیں تباہ، قلت اور مہنگائی کا خدشہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )دریائے راوی میں آنے والے سیلاب نے کمالیہ اور پیر محل کے ملحقہ دیہات کو شدید متاثر کیا ہے ، جہاں سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت کی گئی سبزیوں کی فصلیں مکمل طور پر زیرِ آب آگئیں۔
ذرائع کے مطابق 129 ایکڑ سے زائد رقبہ پر سبزیاں تباہ ہونے سے کسانوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے اور ان کی سال بھر کی محنت ضائع ہوگئی ہے ۔مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں کی سبزیاں پورے ضلع کی ضروریات پوری کرتی ہیں، تاہم تباہی کے بعد سبزیوں کی رسد میں شدید کمی کا خدشہ ہے ۔ شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ سبزیوں کی قلت کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ متوقع ہے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی پہلے ہی غریب اور متوسط طبقے کی کمر توڑ رہی ہے ، سبزیوں کی مہنگائی حالات کو مزید ابتر کر دے گی۔کمالیہ کی سبزی منڈی، جہاں بنڈی توری سمیت دیگر سبزیوں کی بڑی خرید و فروخت ہوتی ہے ، آئندہ دنوں میں رسد کی کمی سے بری طرح متاثر ہوسکتی ہے ۔ زرعی ماہرین کے مطابق اگر فوری متبادل اقدامات نہ کیے گئے تو ضلع بھر میں سبزیوں کی شدید قلت پیدا ہوسکتی ہے ۔محکمہ زراعت اور ضلعی انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں کا سروے شروع کر دیا ہے تاکہ نقصانات کا تخمینہ لگایا جا سکے اور کسانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔