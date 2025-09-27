صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سستی اور معیاری اشیا کی فراہمی حکومت کی ترجیح :علی اکبر

  • فیصل آباد
سستی اور معیاری اشیا کی فراہمی حکومت کی ترجیح :علی اکبر

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ضلع بھر کی مارکیٹوں اور بازاروں میں روزمرہ استعمال کی اشیائے خوردونوش کی مقررہ نرخوں کی براہ راست نگرانی کی جا رہی ہے ۔

اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے اور اشیائے خوردونوش کے سرکاری نرخوں پر عملدرآمد سے متعلق امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صارفین کو سستی اور معیاری اشیا کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ اشیا کی سرکاری نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے موثر اور ٹھوس اقدامات جاری ہیں۔ انہوں نے پرائس مجسٹریٹس کو ہدایت کی کہ اوورچارجنگ یا خلاف ورزی کی صورت میں دوکانداروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ، کیونکہ قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔

