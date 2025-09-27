صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:ستھرا پنجاب ، دعوے کھوکھلے ، گندگی کے ڈھیر ، بیماریاں

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ دنیا)پنجاب حکومت کی جانب سے جاری ‘‘ستھرا پنجاب’’ مہم کے دعوے عملی طور پر کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔

کمالیہ شہر کے مختلف علاقوں خصوصاً خورشید آباد، علی ٹاؤن، غازی آباد، روشن شاہ، بشیر کالونی، نیا بازار اور خالد کالونی میں گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اور مختلف وبائی امراض کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے میڈیا پر صفائی ستھرائی کی جو خوبصورت تصویر پیش کی جا رہی ہے ، وہ حقیقت سے بالکل برعکس ہے ۔ ان کے مطابق محض اشتہاری مہمات اور فوٹو سیشن سے نہ تو سڑکیں صاف ہوتی ہیں اور نہ ہی گلی محلوں سے بدبو ختم کی جا سکتی ہے ۔ماہرینِ صحت نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر صفائی کی یہی صورتحال برقرار رہی تو ڈینگی، ہیضہ اور دیگر وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے ، جس سے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محض دعوؤں اور تشہیر تک محدود رہنے کے بجائے عملی اقدامات کریں، صفائی کے نظام کو مستقل بنیادوں پر بہتر بنایا جائے اور کچرے کے ڈھیروں کے فوری خاتمے کے لیے ٹھوس حکمت عملی اختیار کی جائے ۔

