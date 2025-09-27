صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:میونسپل کمیٹی کی مہم، درجنوں آوارہ کتے تلف

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا )میونسپل کمیٹی پیرمحل نے آوارہ کتوں کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا۔

 اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی پیرمحل ذوالفقار صابر کی ہدایت پر چیف آفیسر عرفان مہدی اور سینٹری انسپکٹر محمد اکرم مجاہد کی نگرانی میں عملہ کمیٹی نے مرکز ی قبرستان سے ملحقہ محلہ جات میں کارروائی کی۔کارروائی کے دوران زہر ڈال کر درجنوں آوارہ کتوں کو تلف کیا گیا۔ اس موقع پر سینٹری انسپکٹر محمد اکرم مجاہد نے شہریوں کو ہدایت کی کہ اپنے گھریلو پالتو کتوں کو باندھ کر رکھیں اور ان کے گلے میں واضح پٹہ ڈالیں تاکہ تلفی مہم کے دوران کسی کے پالتو جانور کو نقصان نہ پہنچے ۔میونسپل حکام کا کہنا ہے کہ مہم آئندہ بھی جاری رہے گی تاکہ عوام کو آوارہ کتوں کے کاٹنے جیسے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔

