چنیوٹ:فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، ناقص صفائی پر جرمانے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز فیصل آباد ڈویژن امتیاز حسین نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ آفس کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کیا اور دفاتر کا تفصیلی معائنہ کیا۔
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز کو دفتری امور پر بریفنگ دی۔ بعد ازاں امتیاز حسین نے بہترین کارکردگی دکھانے والے افسروں اور عملے میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کیں۔فیلڈ آپریشنز کے دوران ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز نے ڈپٹی ڈائریکٹر اور فوڈ سیفٹی ٹیمز کے ہمراہ مختلف فوڈ بزنسز کا معائنہ کیا۔ صفائی کے ناقص انتظامات اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر ایک لاکھ 36 ہزار روپے کے جرمانے عائد کئے گئے ۔امتیاز حسین نے اس موقع پر کہا کہ ملاوٹ مافیا اور جعلساز عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی کے وژن کے مطابق عوام کے وسیع تر مفاد میں قوانین پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا اور قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔