صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، ناقص صفائی پر جرمانے

  • فیصل آباد
چنیوٹ:فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، ناقص صفائی پر جرمانے

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز فیصل آباد ڈویژن امتیاز حسین نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ آفس کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کیا اور دفاتر کا تفصیلی معائنہ کیا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز کو دفتری امور پر بریفنگ دی۔ بعد ازاں امتیاز حسین نے بہترین کارکردگی دکھانے والے افسروں اور عملے میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کیں۔فیلڈ آپریشنز کے دوران ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز نے ڈپٹی ڈائریکٹر اور فوڈ سیفٹی ٹیمز کے ہمراہ مختلف فوڈ بزنسز کا معائنہ کیا۔ صفائی کے ناقص انتظامات اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر ایک لاکھ 36 ہزار روپے کے جرمانے عائد کئے گئے ۔امتیاز حسین نے اس موقع پر کہا کہ ملاوٹ مافیا اور جعلساز عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی کے وژن کے مطابق عوام کے وسیع تر مفاد میں قوانین پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا اور قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے ، رندھاوا

شہریوں سے مثالی رویہ ،مسائل حل کیے جائیں ،آئی جی

چوہدری نعیم کا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا دورہ ڈی جی سے ملاقات ،مبارکباد دی

ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ،2فوڈ پوائنٹس کو جرمانے ،8کو نوٹس

آر ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری ،غیر قانونی شیڈز گرا دیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن