5 روز قبل اغوا ہونے نو مو لود کو بازیاب کرا لیا گیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے سے پانچ روز قبل اغوا ہونے والے نومولود بچے کو پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران بازیاب کرالیا، جبکہ مرکزی ملزمہ اور اس کے شوہر کو گرفتار کرکے ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔
جڑانوالہ روڈ کے قریب چک نمبر 215 رب نیتھڑی کے رہائشی یاسین کے ہاں الائیڈ ہسپتال ٹو میں بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی حالت نازک ہونے پر اسے انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ اس دوران سرگودھا سلانوالی کی رہائشی خاتون راشدہ نے یاسین کی اہلیہ اور سالی سے دوستانہ تعلقات قائم کرلیے ۔ بعد ازاں ہسپتال سے چھٹی کے بعد ایک نجی ہوٹل میں کھانے کے دوران ملزمہ نے بچے کو کھیلانے کے بہانے اپنی تحویل میں لیا اور موقع سے غائب ہوگئی۔واقعہ کا مقدمہ مغوی کے والد کی مدعیت میں تھانہ پیپلز کالونی میں درج کیا گیا۔ سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ایس پی مدینہ ڈویژن کی سربراہی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں، پو لیس نے سرگودھا کے علاقے چک 135 جنوبی میں چھاپہ مارا اور ملزمہ راشدہ اور اس کے شوہر محسن کو گرفتار کرکے نومولود بچے کو بحفاظت بازیاب کرالیا۔بعد ازاں نومولود بچے کو والدین کے حوالے کیا گیا۔