موٹروے پولیس اور نجی کالج گوجرہ کے درمیان ایم او پر دستخط
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)موٹروے پولیس اور نجی کالج گوجرہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت (MOU) پر دستخط کیے گئے ۔
اس موقع پر سیکٹر کمانڈر ایم فور ون محمد مقصود انجم اور کالج کی جانب سے پرنسپل پروفیسر عاطف کسانہ نے دستخط کیے ۔پرنسپل کالج نے موٹروے پولیس کی قومی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پولیس عوام کی حفاظت اور خدمت میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے ۔ سیکٹر کمانڈر محمد مقصود انجم نے کہا کہ فورس عوام کی ویلفیئر پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہوں کی نگرانی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے ۔