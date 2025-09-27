گورنمنٹ کو آپریٹو کالج کے سوئی گیس ،بجلی بلز اور دیگر فنڈز میں بے ضابطگیوں کا انکشاف
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)گورنمنٹ کوآپریٹو کالج مبینہ طور پر کرپشن کا گڑھ بن گیا ہے ۔ سوئی گیس اور بجلی کے بلز کی رقوم سمیت دیگر محکمانہ فنڈز میں بے ضابطگیوں کے انکشافات سامنے آرہے ہیں۔
سرکاری فنڈز میں ہونے والی مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق حکام کو شکایات ارسال کیے جانے کے باوجود اعلیٰ افسر اقدامات اٹھانے اور ذمہ داران کا تعین کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائیاں کرنے میں مبینہ طور پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث نہ صرف سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ فنڈز کی کمی کے باعث محکمانہ امور بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔محکمہ کے ملازمین کی جانب سے چیف سیکرٹری پنجاب کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ حال ہی میں تعینات ہونے والی پرنسپل نے سوئی گیس اور بجلی کے بلز سمیت دیگر کاموں کے لئے موصول ہونے والے فنڈز کو مبینہ طور پر ذاتی استعمال میں لاتے ہوئے بے ضابطگیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔پرنسپل کی جانب سے نہ صرف مبینہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے بلکہ ادارے میں تعینات افسر اور ملازمین کے ساتھ ناروا رویہ بھی اپنایا جا رہا ہے ۔ متعدد شکایات کے باوجود اعلیٰ حکام کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی ہے ۔ملازمین کا کہنا ہے بے ضابطگیوں کی وجہ سے محکمہ کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے ۔ذمہ داران کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں۔پرنسپل سے رابطہ کیا گیا تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوسکا۔