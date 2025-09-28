صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسرباز وں نے دوافرادسے نقدی موبائل فون اور قیمتی سامان ہتھیا لیا

  • فیصل آباد
نوسرباز وں نے دوافرادسے نقدی موبائل فون اور قیمتی سامان ہتھیا لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسرباز نے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے راجباہ روڈ پر اکرم نامی شہری کو نامعلوم نوسر باز نے روک لیا۔۔۔

 اور خود کو روحانی شخصیت ظاہر کرتے ہوئے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا اور موقع سے فرار ہوگیا۔ دوسرے واقعہ میں نوسر باز نے شہری سے قیمتی سامان ہتھیا لیا۔ تھانہ ریل بازار کے علاقے گول لکڑ والا کے قریب ارشد نامی شہری کو نوسر باز نے باتوں میں الجھاتے ہوئے ہزاروں مالیت کے سگریٹ کے بنڈلز اور دیگر قیمتی سامان ہتھیالیا ۔ پولیس نے د دونوں واقعات کے مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کردی ۔

 

