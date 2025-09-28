صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی اوضلع کونسل نے سیلاب متاثرہ خاندانوں کو راشن تقسیم کیا

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔

ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی سربراہی میں چیف آفیسر ضلع کونسل انور بیگ سیال نے متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا،اس موقع پر انہوں نے کہا حکومتِ پنجاب متاثرہ عوام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے اور کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، ریلیف اور بحالی اقدامات کی باقاعدہ نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ امدادی سامان بروقت مستحقین تک پہنچے ۔

 

