خاتون سے مبینہ زیادتی ،ماں بیٹی پر تشدد،مقدمات درج

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون سے مبینہ زیادتی اورماں بیٹی پر تشددکامقدمہ درج کرلیا گیا۔ تھانہ غلام آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے کنزہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 آدم چوک کے قریب ملزم نے اسے قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کردھمکیاں دیتے فرار ہوگیا۔ محلہ سعید آباد کی شاہدہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ ملزم زبردستی گھس آیا اوردونوں کوقابو کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ اسکی کمسن بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ مزاحمت پر ملزم دھمکیاں دیتے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

 

