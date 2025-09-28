اختیارات کا ناجائز استعمال ایس ایچ او ٹوبہ ندیم جٹ کی تنزلی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )مقد مہ اندراج میں تاخیر،اختیارات کے ناجائز استعمال اور ناقص کارکردگی پر آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر کا ایکشن، ایس ایچ او تھانہ سٹی ٹوبہ سب انسپکٹر ندیم جٹ کو تنزلی کرتے ہوئے اے ایس آئی بنا دیا گیا۔
نواحی چک نمبر302گ ب کے رہائشی حسین نے بوگس چیک کا مقدمہ درج کروانے کیلئے مجاز اتھارٹی سے باقاعدہ اجازت حاصل کی، بعد ازاں آر پی او نے بھی مقدمہ درج کے احکامات جاری کیے ، درج نہ ہونے کی شکایت پر آر پی او نے فوری نوٹس لیکرسخت کارروائی کی ۔