سیلاب پر ٹیکس گوشواروں کی تاریخ دوماہ بڑھانے کامطالبہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کے سابق نائب صدر،سپریم انجمن تاجران اور کریانہ مرچینٹس ایسوسی ایشن گول کریانہ بازار فیصل آباد حاجی اسلم بھلی، جنرل سیکرٹری شیخ فاضل اوردیگر عہدیدداروں۔۔۔

 شیخ جاوید اسلم، صابر علی، ابو بکر،علی رضا،شیخ سلیم پاشا نے وزیراعظم شہبازشریف اور وفاقی وزیرخزانہ اورنگ زیب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں سیلاب کے پیش نظرانکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کی تاریخ میں کم از کم دو ماہ کا اضافہ کیا جائے ،ٹیکس ریٹرن کیلئے قانونی ضروریات پوری کی جائیں اور FBR حکام کو ہدایت کی جائے کہ وہ تاجروں کیساتھ سختی کی بجائے دوستانہ طرز عمل اختیار کرے تاکہ لوگ با آسانی ٹیکس ریٹرن داخل کر اسکیں۔ اسلم بھلی نے کہا سیلابی صورتحال پراسوقت ملکی حالات بہتر ہیں نا ہی کاروباری ماحول ساز گار ہے اسلئے انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کی تاریخ میں اضافہ کیا جائے ۔

 

