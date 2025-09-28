صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری ہاؤسنگ کا فرنچ واٹر پراجیکٹ فیز ٹو کی سائٹ کا دورہ

  • فیصل آباد
سیکرٹری ہاؤسنگ کا فرنچ واٹر پراجیکٹ فیز ٹو کی سائٹ کا دورہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)صوبائی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ ، اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نور الامین مینگل نے فرنچ واٹر پراجیکٹ فیز ٹو کی سائٹ کا وزٹ کیا اور وہاں پر کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔

 منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ ، پراجیکٹ ڈائریکٹر ثاقب رضا اور دیگر افسر بھی موقع پر موجود ہیں۔ نور الامین مینگل نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو کے سنگ بنیاد رکھنے کے حوالے متوقع وزٹ بارے انتظامات کا جائزہ لیا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ کی تکمیل کے بعد فیصل آباد کے شہریوں کو صاف پینے کے پانی کی طلب میں نمایاں کمی ہو گی۔ وزیراعلیٰ کی جانب سے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد تعمیراتی کام فل سپیڈ کے ساتھ کرکے مقرر ہ ٹائم فریم کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

1لاکھ 48ہزار سیلاب متاثرین کی بجلی بحال،43فیڈرز مکمل فعال

صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے

ڈپٹی کمشنر نے فلڈ سروے ٹیموں سے حلف لے لیا

انسداد ڈینگی‘ناقص کارکردگی پر ڈی سی کا اظہار برہمی

ایڈیشنل سیشن جج ملک امان اللہ خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب

قدرتی آفات اداروں کیلئے کڑا امتحان ،ڈاکٹر کلثوم پراچہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل