سیکرٹری ہاؤسنگ کا فرنچ واٹر پراجیکٹ فیز ٹو کی سائٹ کا دورہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)صوبائی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ ، اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نور الامین مینگل نے فرنچ واٹر پراجیکٹ فیز ٹو کی سائٹ کا وزٹ کیا اور وہاں پر کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔
منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ ، پراجیکٹ ڈائریکٹر ثاقب رضا اور دیگر افسر بھی موقع پر موجود ہیں۔ نور الامین مینگل نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو کے سنگ بنیاد رکھنے کے حوالے متوقع وزٹ بارے انتظامات کا جائزہ لیا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ کی تکمیل کے بعد فیصل آباد کے شہریوں کو صاف پینے کے پانی کی طلب میں نمایاں کمی ہو گی۔ وزیراعلیٰ کی جانب سے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد تعمیراتی کام فل سپیڈ کے ساتھ کرکے مقرر ہ ٹائم فریم کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔