پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت کافیصل آبادکے مقامات کا دورہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کنول لیاقت نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کیلئے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ انہوں نے گول چنیوٹ بازار اور دیگر مقامات کا دورہ کرتے ہوئے سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال اور فروخت کرنے والی دکانوں اور مختلف انڈسٹریل یونٹس و مارکیٹوں کا معائنہ کیا۔
اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات عثمان اظہر اور دیگر افسر ہمراہ تھے ۔پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات نے بتایا کہ آج کی کارروائی کے دوران 6 انڈسٹریل یونٹس کو چیک کیا گیا۔ایک یونٹ کو 1 لاکھ روپے جرمانہ جبکہ دو یونٹ کو سیل اور5 کلوگرام پلاسٹک بیگ ضبط کیے گئے ۔ اسی طرح 5 گاڑیوں کو دھواں چھوڑنے پر 10 ہزار جرمانہ کیا گیا۔کنول لیاقت نے کہا دھواں چھوڑنے والے بھٹوں کو جدید زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ سموگ کی روک تھام کیلئے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔