بہترین حکمت علی سے جرائم میں نمایاں ہوئی ،سی پی او
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر نے پولیس لائن میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ ماہ فیصل آباد پولیس کی بہترین حکمت عملی سے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی جوٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔
جرائم کی روک تھام کیلے ناکہ بندی پوائنٹس اور ہاٹ سپاٹ ایریازپر گشت کا نظام مزید موثر بناکرکیمروں سے آن لائن مانٹیرنگ نظام متعارف کرایا گیا تاکہ کار چوری و دیگر وارداتوں کا تدارک کیا جا سکے ۔ تھانہ جات ،ڈولفن فورس، DIBاور تمام شعبہ جات جرائم پیشہ عناصر کیخلاف بھر پور کارروائیاں کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ پولیس نے ملزمان سے بھاری مقدار میں برآمدگیاں کیںکچھ مالکان کو سپردگی کیلئے بلوایا گیا ہے جبکہ بقیہ مالکان کو متعلقہ تھانہ جات سے ریکوری انکے سپرد کی جائے گی۔آج 8کروڑ4 لاکھ سے زائد کی ریکوری مالکان کے حوالے کی جائیگی۔ ایک فارچونرگاڑی ،203موٹر سائیکل ، زیورات ، کورا کپڑا ونقدی تقریبا 2 کروڑ 7 لاکھ روپے سے زائد ، 5 کاریں، 1 مزدا ،56 موبائل فونزمالیت23 لاکھ سے زائد، 8رکشوں پر مشتمل مال مسروقہ برآمد کیا گیا ۔