ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والا حوالات پہنچ گیا
ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقے چک نمبر 64گ ب کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔