صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والا حوالات پہنچ گیا

  • فیصل آباد
ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والا حوالات پہنچ گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقے چک نمبر 64گ ب کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔۔۔

ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقے چک نمبر 64گ ب کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر