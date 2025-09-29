کمالیہ ریلیف فاؤنڈیشن کا باضابطہ افتتاح
کمالیہ(نمائندہ دنیا)رضاکارانہ کام کرنیوالا فلاحی تنظیم کمالیہ ریلیف فاؤنڈیشن کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا، تقریب میں شہر کے معززین، سماجی کارکنان اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔
مقررین نے زور دیا کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو صحیح سمت دی جائے تو یہ حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں۔کمالیہ ریلیف فاؤنڈیشن نوجوانوں کو تعلیم، صحت، صفائی ، خون کے عطیات اور معاشرتی بہتری کے منصوبوں میں عملی طور پر حصہ لینے کا موقع فراہم کرے گی۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوان کمیونٹی کی خدمت کرینگے ۔تنظیم کے بانی طارق حسن رحمانی اور دیگر ارکان ریحان سرور ڈوگر، ملک اجمل، ارقم ناصر، عاصم رحمت، آفتاب حسین سٹھو اور طیب خان نے کہا کہ وہ اپنی تمام توانائیاں شہر اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کرینگے ۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ تنظیم کا ساتھ دیں تاکہ کمالیہ مثالی شہر بن سکے ۔