میٹرک کے کلاس فیلوز کی تقریب ،پرانی یادیں تازہ کیں
مکوآنہ (نمائندہ دنیا)گورنمنٹ ہائی سکول 229رب مکوآنہ کے میٹرک1995ء کے کلاس فیلوزکے اعزازمیں تقریب کاانعقادکیاگیا۔ مقررین نے کہا کہ تقریباً 30سال بعد اکٹھا ہونا یاد گار لمحہ ہے یہ تقریب ہمیں ماضی کی یاد دلاتی ہے۔
اس موقع پر کلاس فیلو زنے سکول میں گزرے ہوئے لمحات پر روشنی ڈالی اور اسے شاندار دور قرار دیا اورآئندہ بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعادہ کیا ۔ انہوں نے اپنی پرانی یادیں بھی شیئر کیں اور خوب ہلہ گلا کیا کلاس فیلو نے اپنے دکھ درد بانٹے اور کہا کہ کتنا اچھا وقت تھا جب ہر طرف پیار محبت کی فضا قائم تھی آج نفسا نفسی کے دور میں پرانے دوستوں کا اکٹھے ہونا کسی نعمت سے کم نہیں تقریب کے اختتام پر ملک وقوم کی سلامتی کیلئے خصوصی دعا کی گئی ۔